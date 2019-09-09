"ولاد رزق 2" يحقق 88 مليوناً و 750 ألف جنيه فى شباك التذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فيلم "ولاد رزق 2" فى أول أيام شهره الثانى بدور العرض السينمائية، حيث طرح يوم 8 أغسطس الماضى، ومازال الفيلم يحقق ايرادات يومية بمعدل جيد اذ حصد يوم أمس الأحد 482 ألف جنيه ليصل اجمالى ما حققه الفيلم إلى 88 مليوناً و 750 ألف جنيه.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.