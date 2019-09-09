خاص| إدوارد يقابل جميلات "حواديت الشانزليزيه" في ديكور "المحقق" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الكاتبة نهى سعيد، مؤلفة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي من المقرر عرضه قريبًا على القنوات الفضائية خارج الموسم الرمضاني، إن فريق عمل المسلسل استأنف التصوير بعد حصوله على إجازة أمس الأحد 8 سبتمبر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نعود اليوم الاثنين لاستئناف التصوير في الديكور الرئيسي لشخصية المحقق التي يجسدها الفنان إدوارد، ويتم التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي ببيت الأمة، ويشاركه في هذه المشاهد الفنانة داليا مصطفى، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة مي سليم، الفنانة أماني كمال، والفنانة سارة عادل"، لافتة إلى أن شخصية المحقق تربط خطوط المسلسل المختلفة، وتقابل كل نجومه.

وأشارت نهى إلى أن المخرج مرقس عادل يعمل على قدم وساق، ويبذل جهد مضاعف ليتمكن من تصوير أكبر قدر من مشاهد "حواديت الشانزليزيه"، ويصور في نفس الوقت بموقع تصوير آخر داخل المدينة، وهو ديكور شارع عماد الدين.

"حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.