غدا.. افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ولا بديل لـ"الصاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ينطلق مساء غد الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، حفل افتتاح الدورة السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وذلك في تمام السادسة مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال الشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية في تصريح لمصراوي، إن الفنان الكبير خالد الصاوي قدم اعتذارا رقيقا عن تكريمه هذا العام، خاصة أن تكريمه في المسرح التجريبي يصادف تواجده بمهرجان الجونة السينمائي.

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وتابع: "سيتأجل تكريمه للعام القادم، خاصة أنه أعرب عن أن تكريمه بالمهرجان هو أهم تكريم حصل عليه في مسيرته الفنية".

كما أشار "بهجت" إلى إنه لا يوجد اسمًا مطروحًا كبديل للصاوي، في ظل وجود عدد من المكرمين بالفعل في هذه الدورة.

ويحضر حفل الافتتاح وزير الثقافة، ودكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، ودكتور دينا أمين مديرة المهرجان، والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية.