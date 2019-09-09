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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن الفنان قصي خولي عن تعاون فني سيجمعه قريبًا بالفنان محمد رمضان، دون الكشف عن التفاصيل.
ونشر قصي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو يجمعه برمضان، وقال فيه "لما بنجتمع مع الأسطورة بيكون ثقة في الله نجاح دائما. استنونا قريبا إن شاء الله في شيء هيكون كتير مميز".
وتابع "تحية من جمهوري للامبراطور والأسطورة محمد رمضان"، ليرد رمضان "تحية من جمهوري للممثل العبقري"، ويختتم قصي الفيديو بقوله "يا حبيب قلبي"، طابعًا قبلة على "خد" الأخير.
ومن جانبها، نشرت الفنانة نسرين طافش صورتين في إطار واحد، من سهرة أقيمت في دبي، وجمعتها بقصي ورمضان، معلقة "ليلة جميلة، ومفاجآت قريبًا".
جدير بالذكر أن رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "زلزال"، بينما قدم قصي مسلسل "خمسة ونص".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| قصي خولي يعلن عن تعاون يجمعه بمحمد رمضان ويصفه بـ"الإمبراطور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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