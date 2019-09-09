خاص.. مؤلف "عقد الخواجة" يكشف تفاصيل فيلم هيفاء وهبي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في ثالث تجاربها السينمائية، تستعد الفنانة هيفاء وهبي لتصوير أحدث افلامها "عقد الخواجة"، والذي يخوض به مدير أعمالها السابق محمد وزيري أول تجربة له كمنتج سينمائي.

السيناريست محمد أبو السعد (المشارك في كتابة الفيلم) في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يقول: "الاستعداد لتقديمه مر بفترة طويلة على مستوى الإعداد والكتابة حتى انتهينا منها مؤخرًا، وخلال الأسبوع الحالي تنتهي تماما كل التفاصيل الخاصة بالتعاقدات مع باقي النجوم المشاركين به، على أن يبدأ التصوير بالقاهرة في شهر سبتمبر الحالي".

وأضاف: "ظهور هيفاء بشكل غير تقليدي بالفيلم كان من أهم أسباب حماسها للتجربة، خاصة أن الفيلم أكشن، يتطلب منها مجهودًا وإعدادا وتدريبات مكثفة، وكذلك الفنان أحمد الفيشاوي الذي تعاقد بالفعل على مشاركتها البطولة".

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فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، بعدما عمل مساعدا ًللمخرج معتز التوني وأيضا المخرج محمد ياسين، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية.

هيفاء بدأت مشوارها مع السينما في فيلم "دكان شحاتة"، وقدمت بعده عام 2014 فيلم "حلاوة روح" الذي أثار جدلًا واسعًا قبل صدور قرار وقف عرضه.