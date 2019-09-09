علي عبدالخالق: "الممر" من أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد المخرج علي عبدالخالق، بفيلم " الممر" الذي يتم عرضه حاليًا بدور العرض السينمائي.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: لدينا عمل هام تحدث عن حرب الاستنزاف وهو "أغنية على الممر"، وهذا الفيلم يعتبر من أنجح وأهم الأفلام في تاريخ السينما.

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واستكمل: "هناك عدد من الأفلام التي لا نشاهدها الآن، ولا نعلم السبب وراء هذا الاختفاء، فهي تعتبر "تاريخنا وتراثنا".

وتابع: "السينما المصرية أنتجت 3000 فيلم، وهي من أهم 11 سينما على مستوى العالم، لأن نطاق توزيعها كبير، بمعنى أن هناك أكثر من 20 دولة تشاهد الفيلم المصري".

وأضاف: "هذا الأمر ليس متوفرًا مثلا للسينما اليونانية، وهي سينما مهمة وأوروبية، وسينمات أخرى ليس متوفرا لها هذا العدد من المشاهدة، والتي تحظى به السينما المصرية، ولهذا فهي من أهم 11 سينما في العالم".