شاهد: والدة حلا الترك تكسر الصمت وتكشف سبب اختيارها لوالدها .. و تهـاجم بالدموع دنيا بطمة

أحدثت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو جديد لها تحدثت فيه للمرة الأولى عن أمور عائلية بعد انتقال حضانة أطفالها إلى زوجها المنتج محمد الترك.

مدى التشابه

وردت أولاً على سؤال عن مدى الشبه بينها وبين الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مشيرة إلى أن لكل امرأة جمالها الخاص وأن الكثير من الأشخاص يشيرون إلى هذا التشابه.

والد أطفالها تعرض للسحر

ولفتت الانتباه بقولها إن والد أطفالها تعرض للسحر وقالت: “إذا النبي ص انسحر مين ابو محمد ما ينسحر؟”. واعتبرت أن الجيل الجديد يتبع ما يخدم مصلحته الخاصة.

احترام طليقها

واضافت أنها ما زالت تحترم طليقها وأنها لا تقف ضده، لافتة إلى أنه لم يعرف كيف يحافط على أولاده. إلا أنها صححت ذلك بالقول إنه يحب هؤلاء ويتمنى لهم الخير لكن الأشخاص المحيطين به لا يدعونه يعيش بطريقة صحيحة وأنهم ينتظرون ارتكاب الآخرين للأخطاء لكي يتحدثوا عن ذلك.