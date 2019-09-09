غدًا.. إيمي سمير غانم ضيفة "قهوة أشرف" على قناة الحياة

تحل الفنانة إيمى سمير غانم، ضيفة برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، مساء غدٍ الثلاثاء، ويذاع عبر شاشة قناة "الحياة".

من المقرر أن تتحدث إيمي فى ثانى حلقات الموسم الثانى، عن مشوارها الفنى وكواليس حياتها ورحلة صعودها، وتكشف عن أعمالها الفنية المقبلة.

يذكر أن برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبدالباقى، عبر شاشة قناة الحياة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم الفني.