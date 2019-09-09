حرصت المطربة نوال الكويتية على الدعاء لأمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالشفاء، بعد ما انتشرت أنباء تفيد بتعرضه لوعكة صحية أخيرًا، وذلك عبر حسابهاالرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
نشرت نوال صورة للشیخ صباح الأحمد، وعلقت عليها قائلة: "اللهم إشفي روح الكويت أبونا وأميرنا الغالي أجر وعافيه إن شاءالله".
جدير بالذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال فحوصات طبية، ما تسبب في تأجيل لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نوال لأمير الكويت: "اللهم إشفي أبونا وأميرنا الغالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.