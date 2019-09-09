شاهد.. نوال لأمير الكويت: "اللهم إشفي أبونا وأميرنا الغالي"

حرصت المطربة نوال الكويتية على الدعاء لأمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالشفاء، بعد ما انتشرت أنباء تفيد بتعرضه لوعكة صحية أخيرًا، وذلك عبر حسابها

الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".نشرت نوال صورة للشیخ صباح الأحمد، وعلقت عليها قائلة: "اللهم إشفي روح الكويت أبونا وأميرنا الغالي أجر وعافيه إن شاءالله".جدير بالذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال فحوصات طبية، ما تسبب في تأجيل لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.