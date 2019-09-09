الخميس.. "الضيف" أول عروض أفلام سينما "بلاك آند وايت"

تستقبل أكاديمية "بلاك آند وايت"، لصناعة السينما والإعلام، برئاسة المخرج أحمد سامح، يوم الخميس المقبل، صنّاع فيلم "الضيف".
من المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة، ومن المقرر أن يفتح باب المناقشة والتساؤلات حول كيفية صناعة الفيلم مع المشاهدين، وذلك فى تمام الساعةالسابعة مساءً، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية.
يأتى ذلك ضمن برنامج "عروض الأفلام"، الذى أعلنت عنه أكاديمية "بلاك آند وايت" أخيرًا، حيث من المقرر أن تقيم "بلاك آند وايت"، يوم الخميس من كلأسبوع، عرضًا لفيلم سينمائي للجمهور العام، تستضيف خلاله صناع الفيلم، وتعقبه ندوة خاصة لمناقشتهم في كيفية صناعة العمل، وفتح باب التساؤلات للمشاهدين، عقب مشاهدة الفيلم.
يذكر أن الخميس الأول من كل شهر، سيكون مخصصًا للفيلم العربي، والأسبوع الثاني للفيلم الأوروبي، بينما الثالث يخص الفيلم الآسيوي، والأسبوع الأخير من كل شهر يكون مخصصًا للأفلام القصيرة.
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