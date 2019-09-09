المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم هبة عبد الغني

كرم المجلس القومى لحقوق الإنسان الفنانة هبة عبد الغني مساء أمس خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2019 بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير.
وتم تكريم هبة عن أدائها المميز في تقديمها لشخصية "نيفين"، خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا باهرا حين عرضه.
يأتى تكريم هبة عبد الغني
يشار إلي أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، إيمان العاصى، حنات مطاع ، وهبة عبد الغني ، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.
وعلى جانب آخر تنتظر هبة عرض مسلسل"حشمت في البيت الأبيض" خلال الفترة المقبلة، عبر المنصات الإلكترونية، والقنوات الفضائية.
وتجسد هبة خلال أحداثه شخصية زوجة حشمت الشخصية التي يجسدها النجم بيومي فؤاد وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خاصة أن أحداث المسلسل تدور في قالب كوميدي خفيف.
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