تعرف على تفاصيل موعد انطلاق الدورة الـ 17 من مهرجان مسرح الهواة

تنطلق مساء الخميس المقبل، فعاليات الدورة ١٧ لمهرجان مسرح الهواة، دورة فنان الشعب سيد درويش، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسه الدكتور عمر دوارة، ويديره ممدوح أبو يوسف، ومن المقرر أن تقام بقصر ثقافة الأنفوشي ، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشار إلى ان تستمر فعاليات المهرجان ٦ أيام ، بمشاركة ١٠ فرق تمثل محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الأقصر.

ويتضمن الحفل إفتتاح معارض فنون تشكيلية وتكريم الفنانين، وفي الختام يتم تقديم العرض المسرحي "أوسكار" لجمعية هواة المسرح ، تأليف ايمانويل شيمت،

إعداد إبراهيم ناصف، إخراج عبدالله عساكر.وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة مديحة حمدى، الدكتور مصطفى سليم، الفنان خالد الذهبى، ويكرم المهرجان هذا العام الفنانين رجاء حسين، أحمد فؤاد سليم، نادية رشاد، عثمان محمد على، آمال رمزى.ويذكر أن يمنح المهرجان جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة فى مجالات الإخراج، التأليف المسرحى، الأغانى والأشعار، السينوغرافيا، الموسيقى، التمثيل، رجال، ونساء.