الليلة.. تسليم شهادات التميز لعروض المهرجان القومي للمسرح المصري

تسلم إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى في دورته الـ 12، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، مساء اليوم، الاثنين، 3 شهادات وهى الجوائز، والتقدير، والتميز، التى منحتها لجان

التحكيم فى المهرجان بحفل الختام تقديرًا لهؤلاء الفنانين والمبدعين، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء، بمسرح الهناجر.

ويسلم شهادات التقدير والتميز رئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز، ومدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار، بحضور بعض أعضاء اللجنة العليا.

يذكر أن أقيمت فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 17 إلى 30 من شهر أغسطس الماضي.