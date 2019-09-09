ناصيف زيتون برفقة والدة مايا دياب وهذا ما يجمع هبة نور بـ عباس النوري ونادين الراسيوفيق الزعيم كان...

ميرنا وليد - بيروت - ناصيف زيتون برفقة والدة مايا دياب وهذا ما يجمع هبة نور بـ عباس النوري ونادين الراسي موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية عاصي الحلاني للفن: كانت لي حصة الأسد في ذا فويس..وسأكشف عن جانب آخر من شخصيتي https://www.elfann.com/news/show/1251620/ خاص "الفن"- رنا الأبيض ترفع دعوى تفريق ضد زوجها.. وهذه التفاصيل https://www.elfann.com/news/show/1251588/ بلاغ يطالب الانتربول بإلقاء القبض على عمرو واكد https://www.elfann.com/news/show/1251667/ خاص الفن – هذا ما يجمع هبة نور بعباس النوري ونادين الراسي https://www.elfann.com/news/show/1251624/ ناصيف زيتون برفقة والدة مايا دياب والأخيرة تعلّق https://www.elfann.com/news/show/1251666/ نقابة المهن الموسيقية مستاءة من حكيم وتتهمه بإفتعال موجة إعلامية https://www.elfann.com/news/show/1251668/ موقف محرج يكشف عنه للمرة الأولى تعرضت له الملكة إليزابيث يوم زفافها https://www.elfann.com/news/show/1251671/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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