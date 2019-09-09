عفوية إليسا في التقاط الصور لا تستدعي هذه السخرية الحاقدة

ميرنا وليد - بيروت - في عصر مواقع التواصل الاجتماعي دأبت عدة فنانات على مشاركة يومياتهن مع جمهورهن والتواصل معهم، وأغلبهن يستعن بالفوتوشوب ليظهرن بأبهى حلة أمام جمهورهن، والقليلات منهن ينشرن صورهن بعفوية ومنهن مثلاً الفنانة نانسي عجرم والفنانة ​إليسا​ التي تعرضت للسخرية في السابق بسبب صورة عفوية نشرتها وهي تضحك، وتناولت التعليقات المسيئة شكل فمها وهو الذي واجهته إليسا بقوة في تصريحات علنية إذ قالت :" لما بيقعدوا ناس يتمسخروا على تمي أو أي شيء، ما بيعنيلي الأمر بتاتاً"، ووجهت رسالة للساخرين قائلة: “أنا اليسا لما بتقدروا تعملوا اللي قدرت عملته، تبقوا تعوا احكوا عن أي شغلة عندي إياها”.

تفاجأنا مساء الأربعاء حين نشرت إليسا صورة عفوية لها من داخل الطائرة وهي إلى جانب الفنان اللبناني ​فارس كرم​ الذي نشر الصورة على صفحته وعلق عليها :" انتي من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي.. بشوف حالي فيكي"، لتعيد إليسا نشر الصورة وتعلق عليها حيث كتبت :"أنظروا بمن التقيت على متن الطائرة؟" لكن وما كادت إليسا تنشر الصورة حتى بدأ بعض المعلقين الذين يفتقرون للذوق والأخلاق بالتعليق على شكل بطنها إذ بدا أنها اكتسبت بعض الوزن، فكتب أحدهم :"انتي حامل"؟ وآخرون قاموا بقص الصورة من مكان البطن ليعلقوا انها اكتسبت وزناً وليسخروا منها ، ما استدعى منها حذف كل التعليقات المسيئة على المنشور ومن ثم كتبت تعليقاً لكل الحاقدين :"موتوا بغيظكم".

ونحن بدورنا نقول لـ إليسا أنت امرأة ناجحة وإذا طعنت من الخلف يعني أنك في المقدمة، إبقي قوية هكذا كما عهدناك وما الأبواق النشاز التي تحاول بث سمومها إلا كرهاً وغيرة من نجاحك.