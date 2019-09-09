حازم شريف: هذا أكثر سؤال يُطرح عليّ عندما أتواجد بسوريا..ووائل كفوري سينتصر

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من تتويجه بلقب "محبوب العرب" ونيله لشهرة واسعة، عاش الفنان السوري ونجم برنامج "​آراب أيدول​" ​حازم شريف​ حالة من الركود بعد البرنامج، بسبب خلافات إنتاجية لكنها لم تدم طويلاً حيث عاد شريف مرة جديدة بإنطلاقة صاروخية هذا العام ونجح في أن يستعيد كل الوهج الذي حصل عليه.

إصرار حازم شريف جعله يتخطى المرحلة الصعبة، وكذلك بأن يعود رقماً صعباً على الساحة الفنية بثلاثة أعمال تحقق نجاحات كبيرة وهي "ندم، في شي غلط، وإذا بتحبيني" وقد أطلقها مؤخراً وتلاقي نسب رواج مرتفعة.

موقع الخليج 365 تواصل مع الفنان حازم شريف وكان لنا معه اللقاء التالي:

كيف تصف أصداء أغنية "​اذا بتحبيني​" التي أطلقتها منذ فترة؟

الحمد لله أنا راضٍ جداً عن الأغنية وردات الفعل أسمعها في الكثير من الأماكن وبين الناس.

آخر السنة الماضية تقريباً رأينا حازم بإنطلاقة صاروخية جديدة بعد فترة ركود. ما سبب ذلك؟

هذه المرحلة بدأت بالتعاون مع شركة حفلات برودكشن لصاحبها عماد قانصو، هو مشوار فني جديد في مسيرتي الفنية، وان شاء الله سأستطيع ان استمر بطريق النجاح.

منذ شهر 12 الى اليوم اطلقت 3 أغنيات، وأنا راضٍ جداً عن ما حصل وأحضر لأغنية جديدة، وأتطلع الى الأفضل، أنا كمشاهد أرى ان حازم شريف "بيطلع منه كتير قصص".

لو الأغنيات التي اطلقتها خلال هذا العام اطلقتها بعد حصدك لقب "آراب أيدول" هل كان النجاح ليكون أكبر؟

الإنسان يتعلم من الحياة، انا حصلت على لقب "آراب أيدول" بعمر الـ21 عاماً "ما حدا خلق وعنده خبرة، أنا صوتي حلو وبغني والناس بتحبني لكن هذا المشوار يحتاج الى خبرة وعمل وجهد"، منذ اللقب الى اليوم أتعلم وأكتسب الخبرة العملية في هذا المجال وفي الحياة بشكل عام.

شاركت بالكثير من المهرجانات هذا العام بين ​لبنان​ و​سوريا​ ماذا يقول لك الجمهور؟

عندما التقي بالجمهور يسألونني ببداية الأمر "لماذا لم ترفع العلم عند تتويجك بلقب آراب ايدول".

هل انت محرج أمام أحد في سوريا بسبب ما حصل؟

لا بالعكس، أنا وطنيٌّ وأحب بلدي سوريا، وأينما أذهب أحمل معي إسم سوريا.

لماذا لم نشاهدك في مهرجانات كبيرة في لبنان كالفنانين ​ناصيف زيتون​ومحمد عساف؟

العام الماضي شاركت في سوريا والأردن بمهرجانات كبيرة، هناك الكثير من الظروف التي تحكم ارتباطاتنا مع المهرجانات، وربما لم يحن الوقت لكي أطل في هذه المهرجانات "القصة مسألة وقت اذا سألتني ليش بقلك ما بعرف، لكنني متأكد أن في السنة الحالية سأشارك في أكثر من مهرجان كبير".

حازم شريف، ناصيف زيتون، ​محمد المجذوب​..كمواطن سوري كم تعوّل على هؤلاء الفنانين ليكونوا سفراء للفن السوري بعد الأزمة؟

سوريا بلد الفن والطرب، وفيه الكثير من الأصوات والمواهب والكل قادر على ارجاع الفرح لسوريا بعد الحرب التي مررنا بها، وهذا ما نراه اليوم بعودة المهرجانات الى سوريا وعودة الفرح.

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هل تتواصل مع أحد من برنامج "آراب أيدول"؟

بين الحين والاخر اتواصل مع اصدقائي بالبرنامج وبعد الأشخاص الذين كانوا معنا، وأنا أحرص على بقاء علاقاتي جيدة مع كل الناس الذين عملت معهم.

في البرنامج بدا كثيراً كم انت متأثر بالفنان ​وائل كفوري​، هل تتابع ما يحصل معه من خلافات عائلية؟

نعم، أنا أحب وائل واحترمه واحترم فنه كثيراً، وأقول له "ما حدا بيقدر يغبر على شعرة منك، انت إسم كتير كبير، الواحد بدو يتحمل، الناس بتحكي وبتهاجم، هو قوي وأنا متأكد أنه هو حينتصر".

هل تفكر بتقديم ديو؟

حالياً لا.

لو كنت تبحث عن فنانة لتقدم معها ديو من تختار؟

أنا أختار الصوت الذي يليق مع صوتي وينجح مع صوتي، لا يهمني ان تكون نجمة، بل المهم التناسق بالصوت، أنا أحب الصوت الجميل.

ما هي مشاريعك الجديدة؟

أحضر لأغنية جديدة فيها طاقة إيجابية كبيرة جداً.

هل تعتمد سياسة الـ"سينغل" أكثر من الألبوم؟

أشعر ان سياسة الـ"سينغل" أنجح اليوم لأن الألبوم صعب على الناس ان تسمعه كله، واذا ستنجح منه أعمال ستنجح منه أغنية أو أغنيتان.

هل عرض عليك التمثيل؟

نعم عرض علي التمثيل أكثر من مرة، لكنني اذا لم أجد الفرصة المناسبة لي، ولست مضطراً أن أدخل بالمجال اذا لم أجد الفرصة المناسبة.

كلمة أخيرة:

انتظروا أغنيتي الجديدة فأنا متفائل بها بشكل كبير.