ميرنا وليد - بيروت - وافق الممثل السوري ​جمال سليمان​ مؤخرا على بطولة مسلسل جديد في الدراما المصرية ولكن هذه المرة لن يتخلى فقط عن عباءة الأدوار الصعيدي لكنه ايضا سيعتمد التغيير الجذري في أدواره بعمل كوميدي سيشاركه بطولته الممثل الكوميدي احمد رزق والذي رحب ايضا بالمسلسل على أن يتم التصوير في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى فجمال سليمان ينتظر عرض مسلسله أفراح ابليس الجزء الثاني حيث أنه انتهى من تصويره من فترة لكنه لا يعرف السبب وراء تأخر عرضه حتى الآن.

جمال سليمان تواجد مؤخرا في دبي حيث كان يقوم بدورات تدريبية في التمثيل للمرة الأولى.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جمال سليمان إلى الكوميديا لأول مرة ويستعين بهذا النجمخاص الفن- هذا ما يجمع هبة نور بـ عباس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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