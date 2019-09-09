شاهدوا والد سارة سلامة يُدافع عن ملابسها الجريئة.. ماذا عن أدوار الإغراء؟

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - تحدث الفنان المصري أحمد سلامة عن الملابس الجريئة التي تظهر بها ابنته الفنانة الشابة سارة سلامة، موضحًا أنه تعرض لانتقادات لاذعة بسبب ارتدائها للهوت شورت في مسلسل “ابن حلال” الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان قبل 4 أعوام.

ودافع أحمد سلامة عن ابنته مبررًا ذلك بأنها كانت لا تزال في سن صغيرة وقتها ولا تدرك ما تفعله، وأن الستايلست الخاصة بها هي من طلبت منها ارتداء الهوت شورت ما عرّضها لانتقادات مسيئة.

وأكد الفنان المصري في تصريحات تلفزيونية أنه حزن بشدة على ما وصل إليه البعض من طريقة إبداء رأيهم هذه الفترة، مردفًا: “البعض أصبح يتصيد الأخطاء في عصر الميديا التي نعيشها عبر الإنترنت وتقوم الدنيا ولا تقعد”.

وأشار إلى أنه ضد اختراع الميديا المفتوحة على بعضها لأنها خلقت علاقات غير جيدة بين الأسرة الواحدة، موضحًا أن الكثيرين يترقبون الأخطاء وحتى الانتقادات ليس بها شياكة بل أصبحت “فجّة”.

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وكشف أحمد سلامة، عن رفضه الكامل لفكرة تقديم ابنتيه سارة وزينب لأدوار الإغراء، موضحًا: “في أدوار مينفعش تتعمل زي الإغراء”.

وتابع أحمد سلامة: “لم أكن أتمنى دخول سارة وزينب عالم التمثيل لأن المجال صعب للغاية ومليء بالضغوطات، ولكني لست ديكتاتورًا كي أمنعهما بل أشفق عليهما لأن المجال مرهق”.

يُذكر أن الفنانة الشابة سارة سلامة، شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية التي لاقت نجاحًا كبيرًا ومنها: “ابن حلال، لأعلى سعر، الكبير أوي، الهروب، موجة حارة، اسم مؤقت”، وغيرها.