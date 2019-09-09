كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - نشرت الفنانة المصرية المعتزلة ” نسرين إمام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها من أحداث فيلم ” النبطشي ” .
والتي كانت قد شاركت فيه كضيفة شرف مع الفنان المصري ” محمود عبد المغني ” وعرض في دور السينما في عام 2014 .
وكشفت نسرين إمام في تعليقها على مقطع الفيديو عن رغبتها وإشتياقها إلى العودة للتمثيل .
فكتبت : ” أحلى أيام ” .. وأضافت في تعليقاتها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” ذكريات فيلم النبطشي بجد وحشني التمثيل قوي ربنا يسامحك ياللي في بالي ” .
في إشارة منها إلى زوجها المنتج ” تامر مرسي ” الذي منعها من التمثيل بعد زواجهما من أجل أن تتفرغ إلى حياتها الأسرية وعائلتها ووافقت على ذلك .
يذكر أن نسرين إمام قد بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل ” حنان وحنين ” والذى شاركت فى بطولته الفنان عمر الشريف .. ولها عددا من الأعمال الدرامية منها مسلسلي قلب ميت وبرة الدنيا .
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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة معتزلة تعلن عن رغبتها في العودة إلى التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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