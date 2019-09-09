غياب مفاجئ وصادم لنجوم الغناء.. شاهدوا أسباب غيابهم!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - هي قصة العديد من مشاهير الفن الذين ما لبثوا أن نالوا شهرة واسعة وسطع نجمهم خلال فترة وجيزة، حتى تواروا عن الأنظار، واختفوا فجأة دون سابق إنذار.

فقرار اعتزالهم الفن رغم تعدد الأسباب لكلٍّ منهم، لا يعني غياب أغانيهم التي ما زلنا نرددها حتى الآن، وتُعيدنا للماضي.

ولم تكن ماري سليمان، ميسم نحاس، لورا خليل، طوني كيوان، وصبحي توفيق، وأيضاً حنان وجواهر من مصر، وآخرين إلا نماذج من الغياب المفاجئ والصادم، وكأنّهم لن يعودوا لنا أبداً.

فمن نالوا شهرة واسعة من أغنية واحدة أو ألبوم واحد لا يعني نسيانهم طالما تركوا ما يُذكّر بهم.