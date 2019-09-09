بسبب المهرجانات .. مها أبو عوف تعبر عن غضبها وحزنها من أجل شقيقها الراحل : ” صدمة .. متشكرين أوي “

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - في تصريحات تليفزيونية للفنانة المصرية ” مها أبو عوف ” في برنامج ” The Insider بالعربي ” المذاع على قناة ” دبي الفضائية ” أعربت فيها عن حزنها وغضبها الشديدين من رؤساء المهرجانات الفنية .

وجاء ذلك بسبب تجاهلهم تكريم شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف .

وأكدت أن عدم ذكر اسم شقيقها في أي مهرجان من المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة هو بمثابة الصدمة بالنسبة لها ولأسرتهم بالكامل قائلة : ” إحنا متضررين جدا ” .

كما وجهت مها أبو عوف رسالة لرؤساء هذه المهرجانات قائلة : ” متشكرين أوي إن انتوا عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف .. لكن هي دي الحياة ” .