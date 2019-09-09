كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - في تصريحات تليفزيونية للفنانة المصرية ” مها أبو عوف ” في برنامج ” The Insider بالعربي ” المذاع على قناة ” دبي الفضائية ” أعربت فيها عن حزنها وغضبها الشديدين من رؤساء المهرجانات الفنية .
وجاء ذلك بسبب تجاهلهم تكريم شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف .
وأكدت أن عدم ذكر اسم شقيقها في أي مهرجان من المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة هو بمثابة الصدمة بالنسبة لها ولأسرتهم بالكامل قائلة : ” إحنا متضررين جدا ” .
كما وجهت مها أبو عوف رسالة لرؤساء هذه المهرجانات قائلة : ” متشكرين أوي إن انتوا عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف .. لكن هي دي الحياة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المهرجانات .. مها أبو عوف تعبر عن غضبها وحزنها من أجل شقيقها الراحل : ” صدمة .. متشكرين أوي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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