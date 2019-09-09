حقيقة وفاة ” أحمد الشقيري ” إثر إصابته بنوبة قلبية

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كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبرا حول وفاة الإعلامي السعودي ” أحمد الشقيري ” في أحد مستشفيات محافظة جدة إثر إصابته بنوبة قلبية تعرض لها في مقر سكنه .
ونسب النشطاء الخبر لصحيفة ” سبق ” المحلية المعروفة في المملكة العربية السعودية ولنائب رئيس تحريرها عبدالله البرقاوي تحديدا .
لتخرج عائلة أحمد الشقيري عن صمتها في بيان نقلته قناة ” mbc ” لتنفي هذا الخبر وإنه مجرد شائعة سخيفة .. وأن أحمد الشقيري بصحة جيدة ويتواجد حاليا في دبي مع أسرته .
داعية الجميع للتحقق من الأخبار قبل تداولها لما سببه الخبر من صدمة وحالة من الحزن لمحبيه ومتابعيه وجدلا كبيرا على وسائل التواصل الإجتماعي قبل اكتشاف الأمر أن لا أساس له من الصحة وإنه مجرد شائعة .
كما نفى عبد الله البرقاوي عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” ما تردد عن لسانه مؤكدا أنه تم انتحال اسمه في العديد من الإشاعات من قبل وآخرها وفاة الشقيري .
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