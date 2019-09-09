رشحه نجمه الأسبق.. الترجي التونسي يختبر "موهبة" كوت ديفوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخضع المهاجم الإيفواري أداما كيتا للاختبار مع الترجي التونسي بناء على توصية من نجم الفريق الأسبق هيثم عبيد، المدير الرياضي الحالي لنادي سان بيدرو الإيفواري.

وستشكل المواجهة التحضيرية أمام نادي "الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة"، والذي ينشط بالدرجة الثانية التونسية، المقرر إقامتها الأحد بالعاصمة التونسية، فرصة سانحة لمدرب الفريق معين الشعباني من أجل اختبار المهاجم الإيفواري الشاب.

يذكر أن نادي سان بيدرو، الذي ينتمي إليه كيتا، مملوك من قبل رجل الأعمال التونسي محمد علي حشيشة، ويشرف على إدارته وتسييره جملة من الإداريين والفنيين التونسيين.

ولعب كيتا دورا كبيرا في فوز فريقه بالنسخة الأخيرة من كأس كوت ديفوار، وهو ما جعله يتلقى إشادة الإعلام المحلي.

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ويملك نادي العاصمة التونسية تقاليد كبيرة في التعامل مع المدرسة الإيفوارية، حيث سبق له أن ضم عدة لاعبين مميزين من كوت ديفوار على غرار حارس المرمى جون جاك تيزييه ولاعب الوسط أمواه دياكي والمهاجمين كانديا تراوري وجان مارك بينييه.

وسبق لبطل دوري أبطال أفريقيا أن تعاقد مع 9 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ هم النيجيري صاموال أتفاتي والإيفواري إبراهيم واتارا والغاني كوامي بونسو والتونسيان الصدقي الدبشي وفادي بن شوق، فضلا عن الجزائريين عبدالقادر بدران وإلياس شتي وبلال بن ساحة وعبدالرؤوف بن غيث.

ويسعى الترجي لتقوية صفوفه بلاعبين مؤثرين تحسبا للمنافسات التي تنتظره خلال الموسم الجديد، والتي منها السوبر الأفريقي والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لكأس العالم للأندية.

يذكر أن الميركاتو الصيفي سيغلق أبوابه رسميا في تونس يوم 15 سبتمبر/أيلول الحالي.