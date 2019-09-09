ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة بإصابة لوكا يوفيتش

تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة جديدة، بعدما تعرض مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش لإصابة ستضطره لمغادرة المعسكر الحالي لمنتخب بلاده.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قالت إن يوفيتش تعرض للإصابة خلال مشاركته مع صربيا ضد البرتغال في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، دون الكشف عن طبيعتها.

ويخضع اللاعب حاليا لمزيد من الفحوصات لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، مع توقعات بمغادرته معسكر المنتخب في غضون ساعات قليلة.

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وتأكد غياب يوفيتش عن المباراة المقبلة لمنتخب صربيا في التصفيات، التي سيواجه خلالها نظيره لوكسمبورج يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعود يوفيتش إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لبدء مرحلة العلاج داخل النادي الملكي.

يوفيتش الذي انضم للريال هذا الصيف قادما من آينتراخت فرانكفورت، سبق وأن تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر خلال خوضه فترة الإعداد مع "الميرنجي" قبل بداية الموسم الحالي.

وانضم يوفيتش (21 عاما) إلى قائمة مصابي ريال مدريد، والتي تشمل كل من البلجيكي إيدين هازارد، والإسبانيين ماركو أسينسيو وإيسكو، والكولومبي جيمس رودريجيز.

يذكر أن يوفيتش شارك في أول 3 مباريات مع الريال بالليجا ولكن كبديل، بإجمالي دقائق لعب بلغت 99 دقيقة ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.