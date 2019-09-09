بالصورة- زوجة حاتم عمور تُعلن إصابتها بالسرطان بصورة حليقة الرأس

بصورة مفاجئة، أعلنت هند التازي، زوجة الفنان المغربي حاتم عمور، اصابتها بمرض السرطان وذلك بعدما أطلت بصورة عبر حسابها على انستغرام اليوم الاثنين وهي حليقة الرأس.

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واختارت “التازي”، التي تشغل منصب مديرة أعمال زوجها، أن تتوجه الى كل من ساندها بكلمات قوية ومؤثرة في آن، وقالت: “لدي سرطان، ماذا في ذلك؟ الحمد لله أحافظ على معنوياتي، وأحافظ على طاقتي وابتسامتي… الحياة جميلة! شكراً لزوجي العزيز وعائلتي وأصدقائي على وجودهم معي. أنا أحبكم”.

اما حاتم عمور علق بالقول: “اللهم رب الناس ادهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما”.

على اثر نشر الصورة انهالت آلاف التعليقات من قبل المتابعين الذين تمنوا الشفاء العاجل لـ “هند التازي”.