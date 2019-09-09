- 1/2
- 2/2
Sep 09, 2019
بصورة مفاجئة، أعلنت هند التازي، زوجة الفنان المغربي حاتم عمور، اصابتها بمرض السرطان وذلك بعدما أطلت بصورة عبر حسابها على انستغرام اليوم الاثنين وهي حليقة الرأس.
واختارت “التازي”، التي تشغل منصب مديرة أعمال زوجها، أن تتوجه الى كل من ساندها بكلمات قوية ومؤثرة في آن، وقالت: “لدي سرطان، ماذا في ذلك؟ الحمد لله أحافظ على معنوياتي، وأحافظ على طاقتي وابتسامتي… الحياة جميلة! شكراً لزوجي العزيز وعائلتي وأصدقائي على وجودهم معي. أنا أحبكم”.
اما حاتم عمور علق بالقول: “اللهم رب الناس ادهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما”.
على اثر نشر الصورة انهالت آلاف التعليقات من قبل المتابعين الذين تمنوا الشفاء العاجل لـ “هند التازي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- زوجة حاتم عمور تُعلن إصابتها بالسرطان بصورة حليقة الرأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.