جيجي حديد تتلقى جرعة دعم جديدة من حبيبها

على الرغم من مواعدتهما منذ أكثر من شهر، إلا ان عارضة الازياء جيجي حديد وعارض الأزياء تايلر كاميرون أصبحا أكثر قرباً في الآونة الاخيرة ولا ينفصلان عن بعضهما.

وقد رصدت عدسات الكاميرات “حديد” و “كاميرون” وهما يتابعان نفس عرض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في نيويورك يوم الاحد.

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أظهر “تايلر” دعمه لـ “جيجي” التي كانت ضيفة كبار الشخصيات في عرض ” Tommy Hilfiger” وذلك بفضل تعاونها الطويل الأمد مع العلامة التجارية.

لم يظهر الثنائي برفقة بعضهما على السجادة الحمراء، بل اختارت جيجي ان تصل مع شقيقتها بيلا حديد، في حين وصل تايلر منفرداً.

نشير ان تايلر كاميرون كان قد تواجد الى جانب حبيبته جيجي حديد خلال جنازة جدتها لمساندتها.