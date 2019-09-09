Sep 09, 2019
على الرغم من مواعدتهما منذ أكثر من شهر، إلا ان عارضة الازياء جيجي حديد وعارض الأزياء تايلر كاميرون أصبحا أكثر قرباً في الآونة الاخيرة ولا ينفصلان عن بعضهما.
وقد رصدت عدسات الكاميرات “حديد” و “كاميرون” وهما يتابعان نفس عرض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في نيويورك يوم الاحد.
أظهر “تايلر” دعمه لـ “جيجي” التي كانت ضيفة كبار الشخصيات في عرض ” Tommy Hilfiger” وذلك بفضل تعاونها الطويل الأمد مع العلامة التجارية.
لم يظهر الثنائي برفقة بعضهما على السجادة الحمراء، بل اختارت جيجي ان تصل مع شقيقتها بيلا حديد، في حين وصل تايلر منفرداً.
نشير ان تايلر كاميرون كان قد تواجد الى جانب حبيبته جيجي حديد خلال جنازة جدتها لمساندتها.
كانت هذه تفاصيل خبر جيجي حديد تتلقى جرعة دعم جديدة من حبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.