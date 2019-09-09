متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باتت شركات الإنتاج الفني تعتمد في السنوات الأخيرة على الأجزاء كلما رصدت نجاح عمل ما، لتستفيد من نجاحه وجماهيريته ونجومه أكثر، فتخلق خطوطًا جديدة للعمل وشخصيات أُخرى تدخل على خطّ الأحداث حتى يشعر المشاهد أنه أمام تغيير ما، مع الاحتفاظ بروح الحكاية وأبطال الجزء الناجح، واستثمار أسماء جديدة تُحيي النص الجديد.
خلال الموسم الدرامي الفائت قدمت الدراما العربية مجموعة أعمال تلفزيونية لكنها لم تنته مع حلقتها الأخيرة؛ إذ سيكون الجمهور على موعد مع أجزاء جديدة لها في الموسم الدرامي المقبل. ومن هذه الأعمال "الهيبة" و"مافيي" و"عطر الشام" و"باب الحارة" و"الحرملك".
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسلات لم تنته مع حلقتها الأخيرة.. شخصيات جديدة تدخل على الخط وأخرى تغادر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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