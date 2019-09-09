بيرجوزار كوريل تقرر التخلي عن حلمها بعد الذي فعله زوجها خالد أرغنش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الفنانة بيرجوزار كوريل التخلي عن "حلمها" من أجل حملها الثاني وعائلتها، بعد الخطوة التي أقدم عليها زوجها الفنان التركي خالد أرغنش المتمثلة بالانسحاب من بطولة المسلسل House، من أجل التفرغ لعائلته، والاهتمام بزوجته.

وذكرت صحف تركية مختصة بالمشاهير أن كوريل قررت إغلاق المقهى الخاص بها Not Just Coffee الذي كانت افتتحته في منطقة جيهانغير عام 2015 تحقيقًا لحلمها بامتلاك مقهى خاص بها.

وأعلن الزوجان خالد أرغنش وبيرجوزار كوريل انتظارهما طفلهما الثاني، مُبديين سعادتهما بهذا الخبر بعد ابنهما علي الذي يبلغ من العمر حاليًا 9 سنوات تقريبًا.

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وترددت بعض الأنباء أن حمل كوريل الجديد جاء بعد فترة من الانتظار والترقب خاصة أن ابنهما أصبح بعمر مناسب، وأنهما انتظرا هذا الخبر بفارغ الصبر، ولم تعلن كوريل عن حملها بشكل رسمي إلا بعدما دخلت بشهرها الثالث.

يُشار إلى أن أرغنش وكوريل تزوجا في عام 2009 بعد قصة حب مميزة جمعتهما في كواليس مسلسل "أنت وطني".