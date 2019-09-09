المهن الموسيقية تحرر إخطار لشرطة السياحة ضد الفنان حكيم

حرر رئيس لجنة العمل منصور الهندي إخطار بشرطة السياحة، ضد المطرب الشعبي حكيم الذي تعدي على مندوب نقابة المهن الموسيقية بفندق الفورسيزون، بالسب والقذف له وللنقابة بعد أن كذبت النقابة واقعة تعرضه لحادث سير مساء أمس.



وأكد الهندي في تصريح خالص ل بوابة اخبار اليوم أنه تحرك علي أثر استغاثة مندوب النقابة بالفورسيزون من معاملة حكيم له أمام الناس وتعديه عليه وعلى النقابة بالسب والقذف، وعن معاتبته لحكيم تعدي عليه هو الآخر وعلى النقابة بالسب والقذف، ليقوم الهندي بتحرير اخطار بشرطة السياحة بالواقعة علي أن يستكمل محامي النقابة اجراءات المحضر صباح الغد بالقسم التابع للمنطقة.

وكانت اروقت فندق الفورسيزون جاردن سيتي، قد اشتباك حاد بين المطرب الشعبي حكيم ومندوب نقابة الموسيقيين بالفندق "إبراهيم"، بسبب تكذيب النقابة لرواية تعرض حكيم لحادث سير مساء أمس.

وأكد إبراهيم مندوب النقابة فى تصريحات خاصة لـ"بوابة اخبار اليوم" أن الفنان حكيم كان لديه حفل بالفندق الذي فوضته المهن الموسيقية ليكون مندوبها فيه وفور رؤية حكيم له انهال عليه وعلي النقابة بالسباب والشتائم قائلا " انتوا نقابة .... وكلكم عواطليه وانا اللى بأكلكم من فلوسي وغنايا"ّ.

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بعدها استدعى المندوب رئيس لجنة العمل منصور الهندي الي الفندق ليتحدث مع حكيم ويعيد إليه كرامته ولكن حكيم تشاجر أيضا مع رئيس لجنة العمل وسب النقابة مرة أخرى

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