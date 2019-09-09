مخرج فيلم «ورد مسموم» مرشح لتمثيل مصر في الأوسكار

أعرب المخرج أحمد فوزى صالح مخرج فيلم "ورد مسموم" المرشح لتمثيل السينما المصرية في الأوسكار، عن سعادته بعد اختيار لجنة مشكلة من نقابة السينمائيين لفيلمه لتمثيل مصر للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبى.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "احنا سعداء برحلة ورد مسموم واننا قدرنا نعمله في ظروف صعبة كتير واتعلمنا كتير من اخطائنا فيه، ومشاكله اللي هي حاجات هتساعدنا في شغلنا الجاي، وكنا سعداء جدا بأختيار الفيلم في مسابقة الأعمال الأولي في مهرجان روتردام كعرض عالمي أول للفيلم".

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