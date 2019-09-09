كاميلا كابيلو تُطلق أغنيتها الجديدة بأسلوبٍ مختلف







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت المغنية الأميركية كاميلا كابيلو أغنيتها الجديدة بعنوان Shameless بأسلوبٍ مختلف يبرز خامة صوتها دون صخب الموسيقى. والمُلفِت أن محبّوها اعتبروا أن مضمون الأغنية يدور حول المغني الكندي شون مينديز، الذي يتردد أنها تعيش معه قصة حب بينهما منذ تعاونهما في أغنيتهما الجديدة "Senorita" التي اتخذت طابعاً رومانسياً وحميمياً.



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