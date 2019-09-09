فيديو وكلمات.."ليل ناس أكس" يخطف أذهان عشاق موسيقى الراب بكليب Panini

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع نجم الراب الأمريكي "ليل ناس أكس" أن يصبح واحد من أبرز نجوم الغناء في العالم و ذلك بالرغم من أن عمره 20 عام فقط، إلا أن أعماله الغنائية تحقق دائما نجاح مذهل يتحول لمحط تركيز الملايين حول العالم . ابهر "ليل ناس أكس" العالم بأطلاقه كليبه الجديد " Panini " والذي قام بإخراجه مايك ديفا، واستطاع الكليب أن يتخطي 23.5 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير"يوتيوب" حتي الآن . كلمات الاغنية : كلمات الاغنية : Ayy, Panini, don't you be a meanie Thought you wanted me to go up Why you tryna keep me teeny? I It's a dreamy, wished it on a genie I got fans finally, ain't you wanting them to see me? I I thought you want this for my life, for my life Said you wanted to see me thrive, you lied Just say to me, what you want from me Just say to me, what you want from me Ayy, Panini, don't you be a meanie Thought you wanted me to go up Why you tryna keep me teeny now? Now they need me, number one on streaming Advertisements Oh yeah, you used to love me So what happened, what's the meaning? I I thought you want this for my life, for my life Said you wanted to see me thrive, you lied Now when it's all done, I get the upper hand I need a big Benz, not another fan But I still want you as a fan I'ma need to sit down, don't mean to make demands But I need you to Say to me, what you want from me Just say to me, what you want from me

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