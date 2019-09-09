شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق مهنئا نجوى كرم على أغنيتها الجديدة " بعشق تفاصيلك": شو بتشبهك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان وليد توفيق، الفنانة نجوى كرم، على أغنيتها الجديدة " بعشق تفاصيلك"، متمنيا لها المزيد من النجاح و التقدم فى مسيرتها الفنية.

وشارك وليد توفيق، جمهوره بصورة تجمعه بنجوى كرم عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا:" مبروك الف مبروك نجوى اغنيتك بكل تفاصيلك شو بتشبهك".

وطرحت الفنانة نجوى كرم، أحدث فيدي كليب لها " بعشق تفاصيلك"، الخميس الماضى، عبر قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.