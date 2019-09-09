شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان و قصى خولى فى عمل فنى.." انتظروا المفاجأة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان قصى خولى، جمهوره بفيديو يجمعه بالفنان محمد رمضان فى دبى، وشوق قصى متابعيه ولم يكشف عن تفاصيل العمل الفنى الذى يجمعه برمضان واكتفى بكتابة :" انتظروا لينا مفاجأة".

وقال قصي خولى فى الفيديو: "لما تجتمع بالاسطورة محمد رمضان كل تحية من جمهوري للامبراطور"، ويرد عليه محمد رمضان قائلا: "ممثل عبقري واستنونا قريبا ".

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كما نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة تجمعها بمحمد رمضان وقصى خولى وداليا مبارك و روز عربجى و نادين طرباى، وعلقت على الصورة قائلة: "ليلة جميلة وانتظروا المفاجآت قريبا ".

عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.



