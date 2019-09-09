شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي وأحمد رزق وهالة فاخر ضيوف شرف مؤتمر جائزة الشيخ راشد بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من نجوم الفن كضيوف شرف على المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء بالقاهرة، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

واستقر القائمون على المؤتمر على الفنانة راندا البحيرى لتقديم فعالياته فيما تقرر حضور الفنانين هاني رمزي، هالة فاخر، نهال عنبر، سامح الصريطي، أحمد رزق، فتحي عبدالوهاب، نشوى مصطفى، أمل رزق، محسن منصور، إيناس عز الدين، والمطرب سامح يسري.

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ويأتي تنظيم هذا المؤتمر برعاية من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومقررأن تحظى فعاليات المؤتمر بحضور كبير من الشخصيات العربية والأدباء والفنانين والمبدعين العرب في المجالات الأدبية والفنية والثقافية بعدما أصبحت الجائزة لها أهمية ومكانة على خارطة الفعاليات العربية لاحتفائها بالمبدعين العرب من مختلف الأجيال في سبعة فروع للجائزة وهي الرواية لفئتي الكبار والشباب، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر، والدراسات النقدية.