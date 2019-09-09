شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد والدتها اليوم الاثنين، موجهة لها رسالة عبر حسابها على "إنستجرام.

وكتبت هنا، قائلة :" أمي اغلى ما في حياتي كل سنة وانتي طيبة مهما أقول و أعيد وأزيد مفيش كلام يديكي حقك يا أمي .. انت الحب و الحنان انت بحر من الأمان انت جبال أمان مهما رحنا ولا جينا أنت الأمل في بكرا لينا وجودك راحة وصوتك دفا ريحتك ياسمينة وحضنك غطا ربنا يخليكي لينا يا أمي بحبك يا أمي ".

وبدأت قناة "On E" السبت الماضى عرض أول قصص الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى تحمل عنوان "اتفضلوا فى الصالون" للفنانه هنا شيحة و فراس سعيد، وأحمد جمال سعيد ونانسى صلاح ووفاء سالم وإخراج مصطفى فكرى ومدير التصوير كريم رضا، من إنتاج سينرجى، وآرت ميكرز.

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