شكرا لقرائتكم خبر عن صور من حفل عيد ميلاد خالد سليم بالعين السخنة في مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بلا دليل" تصوير مشاهدهم الخارجية ضمن أحداث العمل بالعين السخنة وننشر صور من الكواليس الذى تضمن حفل عيد ميلاد خالد سليم "عمر"، زوج درة فى الأحداث .

ويعود أبطال العمل إلى القاهرة بعد انتهاء التصوير هناك، لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية فى الديكورات المخصصة للعمل منتصف الأسبوع المقبل. مسلسل "بلا دليل" مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فى 45 حلقة، بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي . Advertisements









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