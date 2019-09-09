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شكرا لقرائتكم خبر عن عروس بيروت الحلقة 6.. كارمن بصيبص تواجه ألاعيب حماتها تقلا شمعون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عرض الحلقة الأولى، حاز مسلسل عروس بيروتعلى اهتمام قطاع عريض من المشاهدين بسبب أجواء الحب والرومانسية التى تجمع بين بطلى المسلسل ظافر العابدين وكارمن بصيبص.
وتدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل " عروس بيروت"، عن كره تقلا شمعون " ليلى" لزوجه نجلها الأكبر " فارس " و الذى يؤدى دوره ظافر العابدين، وتحاول كارمن بصيبص " ثريا" تحملها ألاعيب حماتها و محاولة طردها من المنزل.
ومسلسل "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.
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