شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تحيى ذكرى وفاة والدها: "وحشتنى و عمرك ما غبت عن بالى يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة إنجى المقدم، الذكرى السنوية لوفاة والدها، رثته إنجى بكلمات كلها حزن ووجع، معبرة عن افتقادها الشديد له.

ونشرت إنجى، صورة مع والدها أيام طفولتها عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة:" انهاردة سنوية ابويا واحد وعشرين سنة عدت و عمره ما غاب عن بالى يوم، عاش عمره كله مصدر بهجة و حنية لناس كتير كان راجل لذيذ و فرفوش و جدع و طيب له مواقف و ذكريات حلوة كتير مع كل صغيروكبير دخل حياته فخورة انى بنته وفخورة أنى واخدة منه شوية حاجات وحشتنى"

كما كتب لها عدد من أصدقائها أصدقائها على صورتها، حيث قالت الفنانة رشا مهدى،" في الجنة و نعيمها حبيبتي تعيشي و تفتكرى"، وقال الفنان فتحى عبد الوهاب،" تعيشي وتفتكري إن شاء الله في الجنة"، بينما كتبت الكاتبة إنجى علاء،" تعيشى وتفتكرى حبيبتى ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

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وعلى الجانب الآخر، تواصل إنجى المقدم تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث بدأت دورها مؤخراً وتشارك فى البطولة إلى جانب اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.



