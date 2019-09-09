بالصور| هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. ودنيا سمير غانم تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور لوالدتها وأخرى تجمعهما، احتفالًا بعيد ميلاد الأخيرة.

وكتبت هنا في تعليقها على الصور "أمي أغلي ما في حياتي.. كل سنة وانتي طيبة.. مهما أقول وأعيد وأزيد.. مفيش كلام يديكي حقك يا أمي.. انت الحب والحنان.. انت بحر من الأمان.. انت جبال أمان.. مهما رحنا ولا جينا.. أنت الأمل في بكرا لينا".

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وتابعت "وجودك راحة وصوتك دفا.. ريحتك ياسمينة وحضنك غطا.. ربنا يخليكي لينا يا أمي بحبك يا أمي".

وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم تعليقًا على منشور "هنا": "عيد ميلاد سعيد.. ربنا يخليهالكم يارب".

جدير بالذكر أن هنا شاركت في بطولة "اتفضلوا في الصالون" أولى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، المعروض على قناة ON E، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة هاني عادل، فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، عبدالرحيم حسن، نانسي صلاح، وفاء سالم.