قبل "ستموت في العشرين".. أفلام سودانية حصدت جوائز بالمهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حصد الفيلم السوداني "ستموت في العشرين "للمخرج أمجد أبو العلاء جائزة "أسد المستقبل" للعمل الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ليكشف عن عودة جديدة للسينما السودانية بالمهرجانات الدولية، بعد غياب طويل، ووسط ظروف غاية في الصعوبة.

كان المخرج السينمائي السوداني صهيب قسم البارئ، قد فاز بالجائزة الكبرى عن فئة الأفلام الوثائقية بالدورة 69 لمهرجان برلين في فبراير 2019، عن فيلمه "حديث عن الأشجار، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل مؤثرات صوتية

وشهدت الدورة التي عقدت العام الماضي عرض مجموعة من الأفلام السودانية "رحلة صيد" للمخرج إبراهيم شداد، وفيلم "لكن الأرض تدور" للمخرج سليمان محمد إبراهيم، وأفلام "المحطة" "الضريح" و"أربعة مرات للأطفال" للمخرج الطيب مهدي.

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كما عُرض فيلم "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة مروة زين، الحائزة بالدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار عن مشروع فيلم "على حافة الخرطوم".

وفازت مروة بمنحة المركز الوطني الفرنسي للسينما ضمن فعاليات الدورة 27 لمهرجان قرطاج السينمائي، وهي الجائزة التي تمنح لدعم مشاريع الأفلام الأفريقية في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وقدمت مروة أفلامًا روائية قصيرة نالت جوائز عديدة، منها "اللعبة" الفائز بجائزة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عام 2010، ونافس فيلمها "أسبوع ويومين" الذي لعبت بطولته الفنانة ياسمين رئيس، على جوائز المهر العربي بالدورة 13 لمهرجان دبي السينمائي الدولي، التي أقيمت في ديسمبر 2016.