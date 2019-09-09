وليد توفيق يهنئ نجوى كرم على أغنيتها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق، مواطنته الفنانة نجوى كرم، على أغنيتها الجديدة "بعشق تفاصيلك". ونشر "توفيق" صورة تجمعهما، عبر حساه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "مبروك ألف مبروك نجوى، أغنيتك بكل تفاصيلك شو بتشبهك". وطرحت "نجوى" أغنيتها منذ أيام، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا.

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