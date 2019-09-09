إيرادات الأحد.. "it: chapter two" يحافظ على الصدارة و"Crawl" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 8 سبتمبر، إيراد قُدر بـ321 ألفًا و606 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 109 آلاف و222 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 104 آلاف و344 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم 47 meters down وحقق 91 ألفًا و271 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 48 ألفًا و132 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 26 ألفًا و796 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 21 ألفًا و698 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "The Big Trip" بعد تحقيقه 8 آلاف و116 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "After the wedding" بطولة Michelle Williams، محققًا 7 آلاف و85 جنيهًا، في المركز العاشر يأتي فيلم "Crawl" وقُدر إيراده أمس 6 آلاف و139 جنيها.