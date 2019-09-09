إنجي المقدم تحيي ذكرى رحيل والدها: كان راجل فرفوش وجدع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة إنجي المقدم، الذكرى السنوية على رحيل والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

ونشرت إنجي صورًا مجمعة في إطار واحد من مراحل مختلفة من حياتها تجمعها بوالدها، معلقة "النهاردة سنوية أبويا. واحد وعشرين سنة عدت وعمره ما غاب عن بالي يوم. عاش عمره كله مصدر بهجة وحنية لناس كتير".

وتابعت "كان راجل لذيذ وفرفوش وجدع وطيب. له مواقف وذكريات حلوة كتير مع كل صغير وكبير دخل حياته. فخورة اني بنته وفخورة اني واخدة منه شوية حاجات. الفاتحة والدعاء. وحشتني".

جدير بالذكر أن إنجي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.