شاهد: فنانة سورية شهيرة تتلقى صدمة العمر من زوجها .. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

تناولت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية خبر ارتباط زوج الممثلة السورية رنا الأبيض بفتاة أخرى دون علم الأولى. واستفز الإجراء “الأبيض” ودفعها لنشر محادثات – عبر مواقع الكترونية – بينها وبين خطيبته الجديدة حول علاقتها به وادعائها أنه يعاني من أزمات صحية أدت إلى أنها لم تنجب منه رغم إنجابها منه ولداً بالفعل.

وأعلنت الفنانة حذف الخبر بعد نشره على أحد المواقع بساعات تحت عنوان “رنا الأبيض تتقدّم للمباركة لزوجها بخطوبته على الآنسة شيرين عقّاد” ونشرت صورة منه عبر الانستقرام وعلقت عليها “للأسف تم حذف الخبر”، فيما ذكرت مصادر صحفية أن الزوجة الأولى في طريقها للتقدم بدعوى انفصال عن زوجها “وائل دباس” خلال الأيام المقبلة.