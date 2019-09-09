بالفيديو.. دوللى شاهين تحقق نصف مليون مشاهدة بـ"الحاجة دعيالك "

حققت المطربة دوللى شاهين، نجاحا كبيرا من خلال أغنية "الحاجة دعيالك"، والتى طرحتها مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ويشار إلى أن وصلت نسبة مشاهدة الأغنية الى نصف مليون مشاهدة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المشاهدة خلال الأيام القليلة القادمة. الى نصف مليون مشاهدة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المشاهدة خلال الأيام القليلة القادمة. يذكر أن أغنية "الحاجة دعيالك" من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس. من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس. ويقول مطلع الأغنية: Advertisements إختيارك ليا اثبت إن فيه عندك نظر ربنا فعلا بعتلك اللي اجمل من القمر اصل انا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى جاية جوا الدنيا سرقة

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