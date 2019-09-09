غدًا.. انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

تستعد إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران، لإنطلاق حفل افتتاح الدورة "26"، وذلك مساء غدًا، الثلاثاء، بالمسرح

الكبير بدار الأوبرا.

ويشار إلى انه من المقرر أن يحضر الفعاليات وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران،

رئيس المهرجان والمخرج عصام السيد المنسق العام، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية و بحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح فى مصر والوطن العربى.