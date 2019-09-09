مطالبة بملاحقة ممثل مصري بالإنتربول

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - تقدم طارق محمود “المحامي بالنقض” ببلاغ للنائب العام ضد الممثل المصري عمرو واكد اتهمه فيه بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، وتحريض دول وجهات خارجية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وقال المحامي محمود في البلاغ إن “المشكو بحقه (الممثل الهارب عمرو واكد)، اشترك في جميع الفعاليات والمؤتمرات المشبوهة التي تحرض ضد مصر وقيادتها، ويتلقى تمويلا ماليا من تنظيم الإخوان المسلمين”. وتابع محمود في بلاغه أن واكد “يسعى لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد”، مشيرا إلى أن “مخابرات معادية لمصر تلقفت الممثل الهارب وقامت بتجنيده للتآمر ضد الدولة المصرية”.

وأكد أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين “يعقد للممثل الهارب مؤتمرات صحفية تنقلها وسائل الإعلام التابعة لهم والداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر للتهجم على مصر وقيادتها والتحريض عليها وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج”.