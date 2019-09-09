” لمجتمع خالي من العنوسة نعم لتعدد الزوجات ” .. مرشحة إماراتية تثير الجدل بشعارها في الانتخابات

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - أثارت ” خولة عبد العزيز آل علي ” المترشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إمارة الشارقة حالة من الجدل بعد اختيارها لشعار ” لمجتمع خالي من العنوسة نعم لتعدد الزوجات ” عنوانا لحملتها الانتخابية .

وأشارت خولة عبد العزيز في تصريحات صحفية لها إلى أن السبب في اهتمامها بهذا الموضوع في برنامجها الانتخابي واختيار هذا الشعار يرجع إلى تزايد معدلات العنوسة بين النساء في الإمارات وتزايد عدد الإناث مقارنة بعدد الذكور .

وترى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة هو تعدد الزوجات الذي سوف يخفض من معدلات العنوسة وإنه علينا تقبل هذه الفكرة .

وقالت إنه في حال فوزها في الانتخابات سوف تدعو إلى إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية تحفز على الزواج الثاني وتقلل من تكاليف حفل الزفاف والمغالاة في نفقات السكن .

وستقدم اقتراحات وحلولا فعالة مع الجهات المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيا وماليا .

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وتحدثت عن أن من أسباب عنوسة الفتيات رفض بعض الأسر السماح للمتقدم للزواج بالنظرة الشرعية للفتاة خاصة إذا كانت ملتزمة بلباسها الشرعي .. موضحة أن رفض الأسر تسبب في عنوسة بعض الفتيات وتأخرهن في الزواج خلال سنوات مبكرة من أعمارهن .

وأضافت أن لقب عانس يطلق على الشباب والفتيات ممن فاتهم سن الزواج وأنها ستعمل على وضع خطط ترضي جميع الأطراف على قدر الإمكان من أجل خلق أسرة سعيدة من شأنها أن تكون فاعلة وتزيد من عدد سكان الدولة .

وذكرت خولة عبد العزيز إنها غير متزوجة وأنها لاقت الكثير من الاعتراض على هذا المقترح ولكن في الوقت نفسه لاقت إشادة من الازواج .