شاهدوا.. خصومات متجر تتحول لمعركة بين النساء في روسيا

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - تحول عرض خصومات بأحد المتاجر إلى سباق بين النساء للوصول إلى القطع المناسبة. وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وضع متجرا خصومات على أحد المنتجات بعرض أي قطعة ببنس واحد في روسيا، مما حول الأمر لمعركة بين المشترين.

انطلقت النساء بقوة في محاولة للوصول إلى القطع المناسبة وأخذت كلا منهن تحمل عشرات القطع وتركض، حتى أن اثنان منهن اشتبكتا معا في صراع على المنتجات.

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